Один рабочий день Президента, выбор Нового Казахстана - обзор   недели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уходящая неделя конца мая и начала июня 2022 года включила в себя немало знаменательных событий в Казахстане. Об этом – в обзоре материалов корреспондентов МИА «Казинформ.

Выбор Нового Казахстана

Неделя в Казахстане завершается большим историческим событием. Сегодня, 5 июня 2022 года казахстанцы впервые за последние 27 лет принимают участие общереспубликанском референдуме по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан.

Казахстанцев ждут большие изменения, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев после того, как проголосовал сегодня на референдуме. «По сути, меняется парадигма взаимоотношений меду государством и обществом, на передний план выходят права человека», - отметил Глава государства.

Как сообщают корреспонденты МИА «Казинформ», голосование проходит на 9 964 участках референдума.

По информации Центральной комиссии референдума, состоянию на 14:00 бюллетени получили 6 262 973 гражданина РК. Это составляет 53,43 % избирателей, включенных в список. Согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, согласно данным территориальных комиссий референдума, достигнут установленный законом показатель.

Рабочие будни Президента

31 мая в Казахстане отметили день памяти жертв политических репрессий и голодомора. В этот день Президент РК посетил мечеть «Хазрет Султан», где невинно погибшим была посвящена поминальная молитва. Далее Касым Жомарт Токаев вместе с соотечественниками минутой молчания почтил память жертв политических репрессий и голода, возложив цветы к монументальному комплексу в городе Нур-Султане.

1 июня Президент РК поздравил юных казахстанцев и всех граждан страны с Международным днем защиты детей. В своем приветствии он отметил, что «создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения всегда было одной из главных задач нашего государства и направление этой работы будет усиливаться, поскольку благополучие детей является основой устойчивого прогресса и светлого будущего нашей страны».

По случаю Дня защиты детей Глава государства прибыл в Алматы, где принял участие в праздничном мероприятии и поздравил победителей фестиваля «Алматы БалаFest».

Во время рабочей поездки в южную столицу Касым Жомарт Токаев принял участие в торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, во время которой состоялся обстоятельный разговор о будущем казахстанской науки. Глава государства отметил, что «госфинансирование науки за три года возросло на 70%. По мнению Главы государства, в целях достижения уровня финансирования науки, сопоставимого с развитыми странами, необходимо стимулировать частные инвестиции в НИОКР. «Кроме того, необходимо вовлечение в научно-исследовательскую деятельность местных исполнительных органов, которые могли бы тоже финансировать НИОКР. Наука на местах должна быть преимущественно направлена на решение тех проблем, которые стоят в центре внимания экономики регионов», - подчеркнул он.

Также стало известно, что Указом Президента РК ряд видных ученых страны был награжден государственными наградами. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Акорды.

Во время встречи с учеными страны Глава государства поделился своим мнением насчет реорганизации Министерства образования и науки Казахстана.«Полагаю, что в целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки», - сказал Президент в ходе выступления на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алматы.

Также во время поездки в Алматы Президент провел ряд рабочих встреч и посетил КазНУ имени аль-Фараби, ознакомился с деятельностью Центрально-Азиатского института экологических исследований, посетил мемориальный музей академика Каныша Сатпаева, принял спецпредставителя Генсекретаря ООН.

И в завершении рабочей поездки в Алматы Президент дал старт строительству нового международного терминала в аэропорту Алматы. После строительства нового терминала пропускная способность аэропорта увеличится вдвое, до 14 млн пассажиров в год.

Чувство патриотизма: государственным символам РК 30 лет

Так совпало, что накануне референдума в стране, отмечался День государственных символов Республики Казахстан. Выступая 4 июня на церемонии поднятия главного флага страны, Касым-Жомарт Токаев отметил его особую значимость для нашего государства: «Сегодня исполняется 30 лет со дня принятия символов нашей священной Независимости. Символы нашего государства придают чувство гордости нашему народу, поскольку они воплощают в себе мечты о свободе и независимости наших предков», - сказал Касым-Жомарт Токаев. Именно нынешний День флага, герба и гимна вызвал большой дух патриотизма казахстанцев – об этом свидетельствуют красочные репортажи, интервью, материалы корреспондентов МИА «Казинформ» из разных уголков страны о Дне госссимволов Казахстана.

Коронавирус отступает

По последним официальным данным, всего в Казахстане от COVID-19 выздоровели 1 292 035 человек. За последние сутки заболели 7 человек и выздоровели 11 казахстанцев. По информации МВК по нераспространению COVID-19, в Казахстане вакцинировано более 9,2 млн. человек. Кстати, многие страны отменили все карантинные меры по коронавирусу, и казахстанцы собираются в летние отпуска.

У природы нет плохой погоды

Несмотря на наступившее лето, синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях, в северных регионах страны возможны заморозки. Сегодня на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, град, шквал, на северо-западе, севере, востоке – сильный дождь. Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере – туман, на юго-западе, юге – пыльная буря.

Сегодня же, 5 июня 2022 года, в столице Казахстана с утра стоит солнечная погода, в течение дня ожидается переменная облачность, температура днем поднимется до +18 градусов.