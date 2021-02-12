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    16:50, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Один миллион тонн молока намерены производить в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На отчетной встрече аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о перспективах развития отрасли сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам К. Аксакалов область может производить агропродукции на один триллион тенге. По итогам прошлого года объем продукции в сельском хозяйстве достиг 779 млрд тенге. Если сравнивать с 2016 годом, когда объем в отрасли составлял 413 млрд тенге, то виден рост почти в два раза.

    «Мы для себя ставим задачу в ближайшее время довести объем агропродукции до 1 триллиона тенге. Комплексные меры со стороны государства по развитию сельского хозяйства дают хорошую основу для достижения данного показателя. Одна из главных задач - развитие молочного направления», - сказал К. Аксакалов.

    За три года в регионе запустили 12 молочных ферм. В этом году строят еще 16 молочных комплексов. В прошлом году произвели 598 тысяч тонн молока.

    «Учитывая, что норма потребления молока на одного казахстанца составляет 340 литров в год, наша область обеспечивает молоком 1,7 млн человек. Это практически 10% населения нашей страны. При запуске 16 молочных ферм производство молока увеличится еще на 51 тысячу тонн. Задача на ближайшую перспективу - довести производство молока до 1 млн тонн. План амбициозный, но выполнимый», - считает К.Аксакалов.

    Он привел в пример фермы Геннадия Зенченко, которые увеличили производство молока до 100 тонн в сутки. Запущенная два года назад ферма КТ «Мамбетов и К» увеличила производство молока до 10 тонн в сутки. По словам акима области, таких примеров немало, и это позволяет говорить о достижимости поставленной задачи.

    «Второе перспективное направление – производство мяса. В регионе по этому направлению реализуются несколько проектов. В Кызылжарском районе запущена мясная ферма. Еще две откормплощадки строятся в Уалихановском и Акжарском районах. Расширяется свинокомплекс с 50 до 100 тысяч голов. Разрабатывается проект по строительству бройлерной птицефабрики», - сказал К. Аксакалов.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область 2020-Итоги года Акимат Экономика
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