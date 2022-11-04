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Один миллион тенге передал лжеполицейскому акмолинец

4 Ноября 2022, 12:03
Один миллион тенге передал лжеполицейскому акмолинец
4 Ноября 2022, 12:03

Один миллион тенге передал лжеполицейскому акмолинец

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Лжеполицейского, обманувшего акмолинца, задержали в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Кокшетау обратился 23-летний житель города. Молодой человек сообщил, что 28 октября при выходе из одного из гостиничных комплексов областного центра к нему подошел мужчина и, представившись сотрудником полиции, потребовал денежные средства.

По показаниям заявителя, злоумышленник угрожал ему уголовной ответственностью и завладел 1 млн тенге за посещение потерпевшим женщин легкого поведения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции установили подозреваемого. Им оказался временно не работающий 28-летний житель Кокшетау, который признался в содеянном. При личном обыске у подозреваемого была изъята обложка от удостоверения сотрудника полиции и денежные средства», - сообщили в полиции.

Управление полиции по данному факту начало досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК «Мошенничество».


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