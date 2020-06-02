+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 30 °С
USD 408.61 EUR 454.09
RUB 5.86 CNY 57.28
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Один миллион квадратных метров жилья строится в Шымкенте

2 Июня 2020 18:21
Поделиться:
Один миллион квадратных метров жилья строится в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Шымкента Мурат Айтенов ознакомился с ходом строительства жилых домов в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

В первую очередь глава города осмотрел 10 жилых домов в микрорайоне «Асар-2», строящихся в рамках программы «7-20-25» (финансируется АО СПК «Shymkent»), и двух многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Туран».

Мурат Айтенов также посетил строящиеся за счет госбюджета дома, в микрорайонах «Шымкент Сити» и «Туран».


Глава города поручил подрядчикам активизировать работу по строительству и использовать отечественные материалы. Кроме того, аким поручил руководителям соответствующих сфер незамедлительно решить проблему инфраструктуры.

В целом, в мегаполисе в этом году в рамках государственной программы «Нұрлы жер» и программы «7-20-25» за счет всех источников ведется строительство 252 многоэтажных жилых домов на 13 636 квартир. Общая площадь составляет 1 миллион квадратных метров. Из них строительства 78 жилых домов ведется за счет бюджета, 48 домов - АО «СПК» Shymkent» и 126 домов - частных застройщиков.

В текущем году будет сдано в эксплуатацию 136 многоэтажных жилых домов или 7 560 квартир.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акимат, Строительство, Жилье, Шымкент,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив