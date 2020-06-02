Один миллион квадратных метров жилья строится в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Шымкента Мурат Айтенов ознакомился с ходом строительства жилых домов в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

В первую очередь глава города осмотрел 10 жилых домов в микрорайоне «Асар-2», строящихся в рамках программы «7-20-25» (финансируется АО СПК «Shymkent»), и двух многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Туран».

Мурат Айтенов также посетил строящиеся за счет госбюджета дома, в микрорайонах «Шымкент Сити» и «Туран».

Глава города поручил подрядчикам активизировать работу по строительству и использовать отечественные материалы. Кроме того, аким поручил руководителям соответствующих сфер незамедлительно решить проблему инфраструктуры.

В целом, в мегаполисе в этом году в рамках государственной программы «Нұрлы жер» и программы «7-20-25» за счет всех источников ведется строительство 252 многоэтажных жилых домов на 13 636 квартир. Общая площадь составляет 1 миллион квадратных метров. Из них строительства 78 жилых домов ведется за счет бюджета, 48 домов - АО «СПК» Shymkent» и 126 домов - частных застройщиков.

В текущем году будет сдано в эксплуатацию 136 многоэтажных жилых домов или 7 560 квартир.