Один лечился самостоятельно, второй был на ИВЛ - врачи Алматы об умерших от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали об умерших от коронавируса пациентах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось о смерти двух мужчин - 1960 и 1957 годов рождения.

«Мужчина, 1960 года рождения, 5 июня был госпитализирован в инфекционный стационар. Находился на аппарате ИВЛ в реанимационном отделении. При поступлении в больницу состояние оценивалось как крайне тяжелое за счет течения двухсторонней полисегментарной пневмонии. Получал лечение по протоколу диагностики и лечения. Несмотря на проводимое лечение, произошла остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия, проводимые в течение 30 минут, неуспешные, констатирована биологическая смерть», - сообщили в управлении.

Второй умерший - 63-летний мужчина - болел с признаками ОРВИ с начала июня.

«Лечился дома самостоятельно. 14 июня каретой скорой медицинской помощи госпитализирован в инфекционный стационар с положительным результатом СOVID-19. Имел сопутствующие заболевания. В течение многих лет страдал хронической ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией. Активная виремия, протекавшая на тяжелом мультиморбидном фоне, привела к синдрому полиорганной недостаточности и к летальному исходу», - отметили в ведомстве.

Решением Комиссии по изучению летальных исходов основной причиной двух летальных исходов признан распространенный процесс в легких в виде двусторонней полисегментарной тотальной пневмонии, вызванной SARS-COV-2.

Итого в Алматы зарегистрировано 20 летальных случаев от коронавируса.