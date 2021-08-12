Один килограмм марихуаны изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – 1 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» провели комплекс розыскных мероприятий. В результате принятых оперативных мер полицейские задержали подозреваемого, который незаконно хранил наркотические средства.

Задержанным оказался житель Казыгуртского района. Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка выехали по месту жительства подозреваемого. При обыске во дворе дома оперативники обнаружили в сарае полиэтиленовый пакет с наркотиками и приспособления для употребления наркотиков. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическое средство оказалось высушенной марихуаной общим весом около килограмма.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Проводится досудебное расследование. Мужчина взят под стражу.