+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 20 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Один килограмм марихуаны изъяли у жителя Туркестанской области

12 Августа 2021 23:00
Поделиться:
Один килограмм марихуаны изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – 1 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Смертельное ДТП в Жамбылской области: двое скончались на месте
Турист пострадал в результате падения в реку в Аксайском ущелье Особо крупную партию «синтетики» изъяли полицейские в Кызылорде Девять столичных заведений нарушили карантин за день

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» провели комплекс розыскных мероприятий. В результате принятых оперативных мер полицейские задержали подозреваемого, который незаконно хранил наркотические средства.

Задержанным оказался житель Казыгуртского района. Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка выехали по месту жительства подозреваемого. При обыске во дворе дома оперативники обнаружили в сарае полиэтиленовый пакет с наркотиками и приспособления для употребления наркотиков. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическое средство оказалось высушенной марихуаной общим весом около килограмма.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Проводится досудебное расследование. Мужчина взят под стражу.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Происшествия   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
Поделиться:
Новости по теме
Смертельное ДТП в Жамбылской области: двое скончались на месте
Турист пострадал в результате падения в реку в Аксайском ущелье
Особо крупную партию «синтетики» изъяли полицейские в Кызылорде
Девять столичных заведений нарушили карантин за день
Популярное
1 Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
2 О серьезном ухудшении эпидситуации заявили в Атырау
3 Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
4 Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
5 177 вагонов с сеном доставлено в Мангистаускую область - КТЖ
6 7747 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
Читайте также
Особо крупную партию «синтетики» изъяли полицейские в Кызылорде
46 молодых полицейских стали обладателями квартир в Алматы
Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
О серьезном ухудшении эпидситуации заявили в Атырау
Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
177 вагонов с сеном доставлено в Мангистаускую область - КТЖ
7747 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив