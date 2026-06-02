Один из тренеров «Хан-Тенгри» облил водой рефери: известна его судьба в команде

Во время игры очередного тура Первой лиги в Астане между местной командой «Астана М» и гостями из Алматы «Хан-Тенгри» рефери встречи Дмитрий Вишняков показал одному из тренеров «Хан-Тенгри» красную карточку за то, что тот высказывал недовольство решением судьи об удалении игрока «Хан-Тенгри». После получения удаления тренер алматинской команды не сдержал эмоции и облил рефери водой.

Точные сроки и размер дисквалификации должен определить Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) КФФ на своем ближайшем заседании, но уже сейчас руководство клуба объявило, что не остается в стороне от ситуации и со своей стороны также накажет эмоционального тренера.

— Поведение сотрудника клуба, ставшее причиной данной ситуации, является недопустимым и противоречит принципам профессиональной этики, уважения и спортивного духа, которыми ФК «Хан-Тенгри» руководствуется в своей деятельности. Клуб приносит искренние извинения Казахстанской федерации футбола, судейской бригаде, участникам матча, болельщикам и всей футбольной общественности за произошедший инцидент. По данному факту начато внутреннее служебное разбирательство. По итогам проверки к виновным лицам будут применены строгие меры дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними регламентами клуба, вплоть до расторжения трудовых отношений, — сообщили в клубе.

Матч закончился победой «Астаны» со счетом 2:1.

Ранее ФК «Хан-Тенгри» обвинили в подделке документов.