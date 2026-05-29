    Один из крупнейших грузовых авиаперевозчиков возобновляет рейсы в Казахстан

    Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко встретился с президентом компании Cargolux Airlines International S.A. Ричардом Форсоном, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    В ходе встречи было подтверждено, что один из крупнейших мировых грузовых авиаперевозчиков, люксембургская компания Cargolux Airlines International S.A., возвращается на рынок Казахстана и с 1 июня т. г. планирует выполнять до 14 рейсов в неделю через Международный аэропорт Астаны.

    Проект направлен на развитие транспортной связанности, увеличение грузооборота и укрепление роли Казахстана на маршрутах Среднего коридора между Европой и Азией.

    — Развитие международного грузового авиасообщения соответствует поручениям Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по усилению транзитного потенциала страны, развитию транспортной отрасли и формированию Казахстана как ключевого логистического центра Евразии, — отмечается в сообщении МИД РК.

    Посол отметил, что возвращение Cargolux подтверждает растущую транзитную привлекательность Казахстана как важного логистического и авиационного узла между Европой и Азией.

    Президент и генеральный директор компании Ричард Форсон подчеркнул:

    — Казахстан инвестировал значительные средства в укрепление своего транзитно-транспортного потенциала. Cargolux заинтересована в дальнейшем участии в развитии транспортных маршрутов между Азией и Европой, а также в укреплении взаимодействия с Казахстаном как важнейшим партнером на маршрутах Среднего коридора.

    Cargolux Airlines International S.A. выполняет регулярные и чартерные грузовые авиаперевозки более чем по 90 направлениям в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Флот авиакомпании состоит преимущественно из современных грузовых воздушных судов Boeing 747 Freighter, способных перевозить более 130 тонн груза за рейс. 

    Жанара Мухамедиярова
