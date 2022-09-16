Один из спецЦОНов закрывают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 19 сентября прекращает работу спецЦОН, расположенный в Алматы по улице Серикова, 2а, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В специализированном отделе №3 микрорайона Кулагер мало посетителей, в большей части автовладельцы обращаются за услугами в отделы №1, №2, №5 и 6 или получают услуги онлайн, через приложения банков второго уровня. В связи с низкой востребованностью услугами населением района было принято решение закрыть отдел», - сказал директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматы Абдурасул Кулдашов.

Ранее в Алматы функционировали пять специализированных ЦОНов для автовладельцев. Теперь их стало четыре. Автовладельцы могут обращаться в специализированное отделение № 1 в мкр. Саялы, ул. Аккайнар 1, специализированное отделение № 2 по ул. Майлина 85, специализированное отделение №5 - Турксибский район, мкр. Кайрат, Кульджинский тракт, 9 км и специализированное отделение № 6 – мкр. «Кемель», ул. Аксуат, 118.