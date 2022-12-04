Один из самых востребованных спектаклей представит «Астана Опера» в Минске

4 Декабря 2022, 23:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – «Астана Опера» отправляется на гастроли. На этот раз оперная труппа театра представит оперу-фарс Джоаккино Россини «Шелковая лестница» на сцене Белорусского национального академического Большого театра оперы и балета в рамках XII Минского международного Рождественского оперного форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Спектакль столичного театра состоится 17 декабря и станет завершением международного тура «Астана Опера» в этом году.

«Мы поддерживаем дружеские отношения со всеми известными творческими коллективами, в том числе с Большим театром Республики Беларусь. Осенью этого года был подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого активно проходят наши обменные гастроли. К примеру, звезды Большого театра Беларуси принимают участие в Международном фестивале «Жібек жолы», который проходит в «Астана Опера». Артисты прекрасно выступили в спектакле «Дон Кихот» Л. Минкуса, и в скором времени белорусские оперные солисты выйдут на сцену, чтобы исполнить главные партии в спектакле «Евгений Онегин» П. Чайковского», - сказал директор «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

Он также сообщил, что труппа театра рада получить приглашение на участие в XII Минском международном Рождественском оперном форуме.

«Наши артисты подарят белорусскому зрителю отличное настроение, представив их вниманию оперу «Шелковая лестница» Дж. Россини. Верю, что творческая связь между двумя театрами еще больше укрепится», - поделился директор «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

Этот сезон стал юбилейным для обоих театров. В сентябре «Астана Опера» открыл десятый сезон, а Белорусский Большой театр пишет свою историю уже 90 лет. Но оба коллектива объединяет любовь к высокому искусству и стремление к глубокому творческому наполнению.

В начале ноября лауреат многих международных вокальных конкурсов, Заслуженный деятель Казахстана прима «Астана Опера» Салтанат Ахметова исполняла партию Царицы ночи в опере В.А. Моцарта «Волшебная флейта» на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси. Теперь спустя месяц оперная звезда вместе с коллегами выступит на минской сцене в спектакле Дж. Россини «Шелковая лестница». Артисты с нетерпением ждут возможности выступить в Минске, где трудятся их белорусские коллеги, ставшие близкими друзьями благодаря фестивалю «Жібек жолы».

Так, в главной партии Джулии в опере блистают Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова, Заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай, Дорвиля исполнят Артур Габдиев, Алихан Зейнолла, образ Джермано воплотят Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов, Алтынбек Абильда, Лючилла – Салтанат Муратбекова, Малика Минизини, Блансак – Ержан Саипов, Евгений Чайников, Дормонт – Руслан Совет. Дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин.

Этот спектакль впервые был поставлен в «Астана Опера» в 2019 году, он открыл замечательный проект «Театр Piccolo». В октябре того же года с этой оперой труппа гастролировала в Санкт-Петербурге, а в этом году «Шелковая лестница» прошла с аншлагами в пяти городах Казахстана. Постановщик спектакля Алла Симонишвили (Италия) в первую очередь стремилась показать на сцене юмор, подарить публике радость и счастье. Яркие костюмы итальянского сценографа Мананы Гуниа прекрасно гармонируют с замыслом режиссера-постановщика, а мастерство и актерская изобретательность артистов неоднократно отмечались любителями оперы.