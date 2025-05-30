Один из самых прагматичных лидеров - Джорджа Мелони о Президенте Казахстана

- Спасибо за приглашение, за тёплый приём и, более того, за такие продуктивные переговоры. Я хочу отметить, что вы — один из самых прагматичных лидеров, которых я встречала в своей жизни. Разговаривать с человеком, который понимает сложность текущей ситуации в такие непростые времена, действительно очень полезно. Несмотря на все вызовы, есть и хорошие новости - и одна из них касается отношений между Казахстаном и Италией. Это направление, которое мы по-прежнему стремимся развивать в рамках этого визита, - отметила Джорджа Мелони на встрече с Президентом в Акорде.

Она подчеркнула, что двусторонние отношения стран действительно находятся на высоком уровне Но, несмотря на это, всегда остается пространство для дальнейшего улучшения.