Один из самых прагматичных лидеров - Джорджа Мелони о Президенте Казахстана
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала Главу государства Касым-Жомарта Токаева одним из самых прагматичных лидеров, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Спасибо за приглашение, за тёплый приём и, более того, за такие продуктивные переговоры. Я хочу отметить, что вы — один из самых прагматичных лидеров, которых я встречала в своей жизни. Разговаривать с человеком, который понимает сложность текущей ситуации в такие непростые времена, действительно очень полезно. Несмотря на все вызовы, есть и хорошие новости - и одна из них касается отношений между Казахстаном и Италией. Это направление, которое мы по-прежнему стремимся развивать в рамках этого визита, - отметила Джорджа Мелони на встрече с Президентом в Акорде.
Она подчеркнула, что двусторонние отношения стран действительно находятся на высоком уровне Но, несмотря на это, всегда остается пространство для дальнейшего улучшения.
- Именно с этой целью я здесь. В первую очередь, это признание вашей страны в этом регионе, который является перекрестком между Востоком и Западом. В то время, когда сложно вести диалог, важно понимать, кто способен разговаривать, кто может слышать и помогать. Такие встречи, безусловно, очень полезны для всех нас. Таким образом, мы готовы также дать определенную помощь, потому что мы понимаем важность вашей страны в данном регионе. И мы бы хотели признать стратегическую важность нашего взаимоотношения, - добавила Премьер-министр.