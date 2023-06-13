Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области акимат Кызылжарского района отказывал предпринимателю во внесении изменений в постановление о замене главы фермерского хозяйства. С бизнесмена требовали протокол собрания всех дольщиков с подписями о согласии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, согласно действующему земельному законодательству, уведомление участников долевого землепользования о предстоящем собрании осуществляется не менее чем за один месяц до даты его проведения в письменной форме под расписку. Собрание считается правомочным, если участвуют не менее 50% владельцев долей или их представителей.

«Требования земельного законодательства бизнесменом были соблюдены, в том числе своевременное уведомление членов фермерского хозяйства и их явка на собрание. Фермер, опасаясь последствий волокиты в виде затруднения законной деятельности хозяйства, лишения субсидий и иных мер государственной поддержки, обратился в Антикоррупционную службу. Департамент организовал встречу с заинтересованными сторонами, после которой было вынесено постановление акима Кызылжарского района», - сообщили в пресс-службе.