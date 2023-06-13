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    14:52, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области акимат Кызылжарского района отказывал предпринимателю во внесении изменений в постановление о замене главы фермерского хозяйства. С бизнесмена требовали протокол собрания всех дольщиков с подписями о согласии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, согласно действующему земельному законодательству, уведомление участников долевого землепользования о предстоящем собрании осуществляется не менее чем за один месяц до даты его проведения в письменной форме под расписку. Собрание считается правомочным, если участвуют не менее 50% владельцев долей или их представителей.

    «Требования земельного законодательства бизнесменом были соблюдены, в том числе своевременное уведомление членов фермерского хозяйства и их явка на собрание. Фермер, опасаясь последствий волокиты в виде затруднения законной деятельности хозяйства, лишения субсидий и иных мер государственной поддержки, обратился в Антикоррупционную службу. Департамент организовал встречу с заинтересованными сторонами, после которой было вынесено постановление акима Кызылжарского района», - сообщили в пресс-службе.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство Закон и право
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