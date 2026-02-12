РУ
    14:37, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Один из первых приговоров за сталкинг вынесен в Алматы

    Судом установлено, что мужчина после прекращения семейных отношений на систематической основе преследовал бывшую супругу, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Мужчина отслеживал передвижения экс-супруги, вмешивался в частную жизнь, навязывал общение вопреки ее воле, направлял сообщения с угрозами и создавал конфликтные ситуации по месту ее работы и в общественных местах.

    Несмотря на ранее вынесенное защитное предписание и привлечение к административной ответственности за его нарушение, противоправное поведение продолжилось.

    В результате потерпевшая находилась в состоянии постоянного страха, была вынуждена неоднократно менять место жительства и работы, а также регулярно обращаться за государственной защитой.

    По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 100 часов общественных работ, а также взыскал обязательный платеж в фонд компенсации потерпевшим.

    — Сталкинг — это не бытовой конфликт и не личные разногласия. Это уголовно наказуемое деяние, которое напрямую посягает на безопасность человека, его право на спокойную жизнь и неприкосновенность частной сферы. Данный приговор — один из первых в практике применения новой нормы. Он наглядно показывает: систематическое преследование, угрозы, психологическое давление и игнорирование защитных предписаний неизбежно приводят к уголовной ответственности, — резюмировал начальник управления дознания ДП города Алматы Мухамедали Сейсенулы.

    Полиция призывает граждан не терпеть подобные факты и своевременно обращаться за помощью.

    Напомним, в Казахстане введена уголовная ответственность за сталкинг. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 МРП, общественные работы до 200 часов, либо арест до 50 суток.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
