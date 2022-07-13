13 Июля 2022 14:07

Один из лидеров ИГ погиб в результате удара беспилотника США

АММАН. КАЗИНФОРМ - В результате удара американского беспилотника в Сирии убит лидер группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РК), заявили в Пентагоне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В результате удара беспилотника на северо-западе Сирии уничтожен Махер аль-Агал - один из пяти лидеров группировки ИГ, а его близкий соратник, названный как высокопоставленное лицо группировки, получил серьезные ранения. Об этом сообщается в обнародованном во вторник заявлении Центрального командования США.

«Операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить ее успешное выполнение. Первоначальный анализ показывает, что жертв среди гражданского населения не было», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что аль-Агал отвечал за развитие сетей ИГ за пределами Ирака и Сирии.

Гуманитарная организация Syrian Civil Defence (Сирийская гражданская оборона), действующая в контролируемых оппозицией районах, заявила, что неопознанный беспилотник нанес удар по мотоциклу в деревне Халтан на севере провинции Алеппо, в результате чего погибли два человека.

«ИГ продолжает представлять угрозу для США и партнеров в регионе», - сообщил представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино.

Он добавил, что Центральное командование США поддерживает достаточное и устойчивое присутствие в регионе и будет продолжать противостоять угрозам региональной безопасности.

Операция стала очередным ударом по попыткам группировки ИГ реорганизоваться в партизанские отряды после потери больших участков территории.

Ее результаты отметил президент США Джо Байден.

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, подчеркивается, что ликвидация аль-Агала значительно снижает способность ИГ планировать, обеспечивать ресурсами и проводить свои операции в регионе

Сегодня Соединенные Штаты располагают военным контингентом в Сирии, в основном на востоке страны, состоящим из около 900 военнослужащих.

В середине июня силы международной коалиции провели операцию по задержанию высокопоставленного члена группировки ИГ.

Фото: reuters.com