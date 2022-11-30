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Один из двух вышедших из строя котлов запустили в Жезказгане

30 Ноября 2022, 11:58
Один из двух вышедших из строя котлов запустили в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Руководство города Жезказган сообщило, что из двух вышедших из строя котельных одна была запущена ночью. В настоящее время в теплоэлектроцентрале работают 4 котла и 3 турбоагрегата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима города Жезказган, в 03.54 ночи был запущен 6-й турбогенератор, а в 04.30 котлоагрегат. Как сообщили в акимате, дома и социальные объекты в Жезказгане отапливаются 4 котлами.

«В настоящее время работают 4 котла (№6,7,9,11), а также 3 турбоагрегата (6,7,8). Тепло от ТЭЦ отводится в соответствии с утвержденным температурным графиком. ТЭЦ вошла в штатный режим», - сообщили в акимате.

Сегодня температура воздуха в Жезказгане составляет -8 градусов. По словам жителей, квартиры только начинают нагреваться.

Напомним, вчера две котельные Жезказганской ТЭЦ вышли из строя, температура в квартирах упала на 9 градусов ниже нормы и составила всего 13 градусов.


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