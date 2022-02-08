+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Один из долгостроев снесли в Нур-Султане

8 Февраля 2022 22:56
Поделиться:
Один из долгостроев снесли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице, возле здания МИД РК, снесли долгострой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
38 объектов образования построят в Алматинской области
Аким Алматы отменил ремонт проспекта аль-Фараби стоимостью два млрд тенге Принять пакет мер по демонополизации строительного рынка поручил Касым-Жомарт Токаев Как будет решаться жилищный вопрос в Казахстане

Информацию прокомментировали в АО «СПК Astana».

«Из-за того, что объект ранее был признан долгостроем, велись работы по его сносу. Напоминаем, что здание было возведено с нарушениями правил строительных работ. К тому же, из-за долгого простоя конструкции сооружения были повреждены. Стоит отметить, что земельный участок закреплён за инвестором», - пояснили в пресс-службе АО «СПК Astana».

Ранее в социальных сетях сообщалось об оглушительном грохоте в районе Министерства иностранных дел РК.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Строительство   #Видео  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
38 объектов образования построят в Алматинской области
Аким Алматы отменил ремонт проспекта аль-Фараби стоимостью два млрд тенге
Принять пакет мер по демонополизации строительного рынка поручил Касым-Жомарт Токаев
Как будет решаться жилищный вопрос в Казахстане
Популярное
1 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
2 Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
3 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
4 Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
5 Мужчины, раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны в Алматы
6 Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Как столичным выпускникам наработать стаж по специальности
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
Мужчины, раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны в Алматы
Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив