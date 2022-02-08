Один из долгостроев снесли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице, возле здания МИД РК, снесли долгострой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию прокомментировали в АО «СПК Astana».

«Из-за того, что объект ранее был признан долгостроем, велись работы по его сносу. Напоминаем, что здание было возведено с нарушениями правил строительных работ. К тому же, из-за долгого простоя конструкции сооружения были повреждены. Стоит отметить, что земельный участок закреплён за инвестором», - пояснили в пресс-службе АО «СПК Astana».

Ранее в социальных сетях сообщалось об оглушительном грохоте в районе Министерства иностранных дел РК.



