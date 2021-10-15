Один из банков дал согласие на финансирование завершения строительства ЛРТ – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Один из банков дал согласие на финансирование завершения строительства ЛРТ, сейчас проводятся работы по подписанию соответствующего соглашения. Об этом сообщил аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При банкротстве (компании) остановилось финансирование. Во-вторых, там были нарушения законодательства, сейчас заведено уголовное дело и ведется расследование. В-третьих, это финансирование - самый главный вопрос. Проект требует больших вложений. Конечно, установленные бетонные опоры не украшают город, это правда», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы в ходе внеочередной сессия столичного маслихата.

Но, как подчеркнул аким, это работа должна быть завершена.

«Мы более года проводили работу с банками. Не каждый банк второго уровня сюда захочет прийти, и не у каждого на это есть возможности. Поэтому мы объявили соответствующий конкурс. Сейчас один из банков дал свое согласие, мы еще об этом сообщим после подписания соответствующего соглашения. В планах - завершение работ. Сейчас возле аэропорта уже на отрезке более одного километра установили балки», - отметил Алтай Кульгинов.

Градоначальник добавил, что с учетом бурного роста населения этот вид общественного транспорта будет необходим для столицы.