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    08:32, 28 Май 2024 | GMT +6

    Один из автобусных маршрутов в Астане изменил свое движение

    автобус
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    Один из востребованных маршрутов столицы изменил свое движение из-за ремонта дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    - До завершения ремонтных работ временно изменена схема движения маршрута № 42, - сообщили в CTS.

    С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке. Просим заранее планировать свой маршрут.

    Как сообщалось ранее, в столице участок проспекта Кабанбай батыра от улиц Кунаева до Сыганак будет полностью перекрыт с 28 по 30 мая.

    автобусный маршрут
    Фото: CTS

     

    Теги:
    Дороги Транспорт Автобус Астана Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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