08:32, 28 Май 2024 | GMT +6
Один из автобусных маршрутов в Астане изменил свое движение
Один из востребованных маршрутов столицы изменил свое движение из-за ремонта дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.
- До завершения ремонтных работ временно изменена схема движения маршрута № 42, - сообщили в CTS.
С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке. Просим заранее планировать свой маршрут.
Как сообщалось ранее, в столице участок проспекта Кабанбай батыра от улиц Кунаева до Сыганак будет полностью перекрыт с 28 по 30 мая.