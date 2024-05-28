Один из автобусных маршрутов в Астане изменил свое движение

Один из востребованных маршрутов столицы изменил свое движение из-за ремонта дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

- До завершения ремонтных работ временно изменена схема движения маршрута № 42, - сообщили в CTS.

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке. Просим заранее планировать свой маршрут.

Как сообщалось ранее, в столице участок проспекта Кабанбай батыра от улиц Кунаева до Сыганак будет полностью перекрыт с 28 по 30 мая.