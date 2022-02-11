Один и тот же фейк распространяют в разных странах от имени несуществующих ученых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях и мессенджерах распространяется сообщение о том, что группа неких ученых подала в суд на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) из-за того, что COVID-19 на самом деле является обычным гриппом. Ученые якобы проанализировали 1 500 образцов биологического материала, взятого от людей с положительным результатом ПЦР-анализа на COVID-19, и ни в одном из них не обнаружили коронавируса SARS-CoV-2. Это неправда. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В распространяемой публикации говорится о том, что ученый-клиницист, иммунолог-вирусолог Дерек Кнаусс из Калифорнии проанализировал 1500 образцов биоматериала, взятых у людей с положительным результатом ПЦР-анализа на COVID-19. И обнаружил, что все эти люди болели гриппом А и B, а коронавируса SARS-CoV-2 он не нашел вовсе.

Такое же утверждение распространялось в апреле 2021 года в грузинском сегменте Сети. Тогда фактчекеры портала Myth Detector выяснили, что ученого иммунолога-вирусолога по имени Дерек Кнаусс в Калифорнии нет. В Интернете также не нашлось никаких научных работ или диссертаций, написанных ученым с таким именем. На видео, распространяемом в то время в Грузии, информацию о проанализированных образцах озвучивает блогер Патрик Ганнелс, хотя титры, появляющиеся в нижнем левом углу экрана, гласят, что это доктор Дерек Кнаусс. Исходя из всего этого, авторы статьи на портале Myth Detector делают вывод о том, что доктор Дерек Кнаусс – вымышленный персонаж.

Примечательно, что точно такой же фейк о 1 500 проанализированных образцах распространяли пользователи в Испании, Италии и США. Однако в каждой стране авторами открытия выступали разные люди. К примеру, испаноязычной аудитории об этом сообщал некий доктор Джо Ризоли. Фактчекеры AFP Factual, проверив доступную информацию в Сети, пришли к выводу, что ученого с таким именем, проводившего анализ 1 500 образцов биоматериала COVID-положительных пациентов, не существует.

В Испании пользователи распространяли «открытие» от имени некоего ученого по имени Эндрю Вай. Фактчекинговый портал Open сообщает, что ученого с таким именем, публиковавшего данные об анализе 1500 образцов на наличие в них коронавируса SARS-CoV-2, найти не удалось.

В англоязычном сегменте Сети ту же самую информацию об анализе материала, взятого у пациентов с положительным результатом ПЦР-анализа, распространяли от имени ученого Роберта Освальда. Он, в отличие от предыдущих «авторов», реален. Роберт Освальд является вирусологом и иммунологом, сотрудником кафедры молекулярной медицины в Корнелльском университете. Однако никакого исследования полутора тысяч образцов COVID-положительных людей он не проводил и тем более не подавал в суд на CDC. Он лично сообщил фактчекерам портала Snopes, что никоим образом не причастен к распространяемому сообщению.

О том, что COVID-19 реален, свидетельствует масса научных данных. Возбудитель болезни, коронавирус SARS-CoV-2, был выделен разными учеными по всему миру, независимо друг от друга. Подробнее об этом мы писали ранее.

COVID-19 отличается от гриппа. Во-первых, эти заболевания вызывают разные вирусы, а во-вторых, они имеют разные симптомы.

Таким образом, распространяемое сообщение об иске против CDC и «открытии» доктора Дерека Кнаусса является фейком, который ранее уже опровергли грузинские, испанские, итальянские и американские фактчекеры.