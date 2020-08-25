Один день из жизни столичного приюта для бездомных животных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопиющие факты издевательства и насилия над животными заставляют задуматься о том, как в обществе возродить законы морали и гуманного отношения ко всему живому. Этот вопрос в большей степени волнует неравнодушных граждан, которые проявляют заботу, занимаются их лечением и реабилитацией, открывают приюты и оказывают им поддержку. Корреспондент МИА «Казинформ» побывала в столичном приюте для бездомных животных «Я живой», в котором содержатся собаки и кошки. О том, как себя чувствуют жильцы приюта, подробнее в нашем материале.

С февраля 2019 года приют широко распахнул двери для бездомных животных. Сейчас здесь большой и дружной семьей проживают 56 кошек и 65 собак. Трое смотрителей ухаживают за ними, кормят, выгуливают и проводят досуг в окружении четвероногих друзей. В приюте вы встретите милых дворняжек и спаниелей, есть даже кавказская овчарка и алабай. Жильцы приюта очень дружелюбные, только постоянно требуют людского внимания, заботы и ласки.

Самой старшей из собак 7 лет, а младшей исполнился только месяц, старшему коту 8 лет, а самому младшему - около месяца. Когда в приют поступают новые постояльцы, несколько дней они содержатся на карантине. За это время смотрители наблюдают за поведением животного, за состоянием здоровья, наблюдают: нет ли опасности для других обитателей.

«Многие дети боятся животных. Мы же сейчас работаем в направлении детской терапии. Дети сидят в четырех стенах, с кошками и собаками они не знакомы - видели только на картинках. Мы хотим изменить это. Поэтому к нам часто приезжают родители с детьми, чтобы их ребенок поближе познакомился с щенками, котятами, погладил их и понял, что они не опасные. И главное в общении с ними - найти общий язык», - пояснила учредитель фонда и смотритель приюта «Я живой» Елизавета Липисей.

Действительно, если дружить с собаками и кошками, плохого ничего не случится. Проявляя агрессию, мы отдаляем от себя безобидных животных. Последние участившиеся факты жесткого обращения с ними, наверное, и есть результат того, что люди не могут установить отношений с собаками и кошками.

«Издевательство над животными – это большая проблема. Многие люди не понимают сути того, зачем вообще нужны собаки или кошки. Мы встречаемся с разными людьми. Бывает, что некоторые приходят к нам в приют и возмущаются: зачем вы все это развели, убивайте их и все. Конечно же, печально такое слышать. Проблема еще кроется в менталитете населения. С этим нужно работать. Сейчас хотят принять закон «Об ответственном обращении с животными». Конечно же, это хорошо, но законопроект не будет работать, пока наш народ все не переосмыслит», - подчеркнула смотритель приюта «Я живой».

Утро для жильцов приюта начинается с кормежки. После завтрака все дружно играют, а потом кошки расходятся по своим местам, собаки - по вольерам. У них наступает «тихий час». Проснувшись, они снова принимаются за игру, едят корм и снова засыпают. Все они очень дружелюбные. Однако среди них есть и жильцы с характером. Поэтому конфликтных собак смотрители держат на цепи и стараются рассадить по вольерам.

Как рассказала Елизавета Липисей, здоровых животных в приют принимают на основе платной передержки. Это помогает им содержать остальных животных в приюте.

«В основном делаем упор на тех, кто содержался в плохих условиях, у кого есть раны и травмы. Есть маленькие беззащитные щенята, которые требуют ухода и внимания. Но всех бездомных животных, к сожалению, приютить невозможно. Порой нам сообщают о том, что по улице бегает раненая собака. Но случается, что мы просто не можем их поймать.

Некоторые вовсе убегают от нас. За одной собакой мы гонялись две недели. Причем находилась она в разных концах города, но в итоге приютили ее», - вспоминает смотритель приюта.

По ее словам, бывают и печальные ситуации, когда люди вызывают отлов. Несколько раз спасали собак и забирали их к себе, рассказала Елизавета Липисей.

У каждого жильца приюта есть свои паспорта с отметками обо всех обработках от паразитов, о вакцинации, стерилизации или кастрации. В документе также указывается пол, вид животного, его окрас и возраст. Поэтому желающие могут с уверенностью забрать себе четвероногого друга, убедившись в его полном здравии. Для этого смотрители приюта создали страничку в Instagram @best_friend_astana , где публикуются фотографии кошек и собак.

Приютам в большинстве случаев живется нехорошо, признается Елизавета Липисей. Но с мая столичный акимат начал выдавать бесплатно кости и куриный фарш для собак. Каждую неделю выдают около полтонны мясной продукции.

«В большей степени нуждаемся в медикаментах и в других медицинских изделиях, так как это самые дорогостоящие средства. Продукты питания порой нам продают со скидкой. Однако такие бонусы не действуют на лекарства. Кроме того, проблема возникает с выплатой аренды и заработной платы смотрителям приюта», - рассказала она.

По этой причине в Instargam-странице приюта «Я живой» смотрители часто выкладывают публикации с просьбой помочь в сборе средств.

Собаки питаются мясной кашей на мясном бульоне: кости, фарш, смесь круп. Кошки едят сухой корм, куриный или рыбный фарш, а иногда и говядину. Кормят жильцов приюта два раза в день - днем и вечером.

По словам смотрителя приюта, с собаками находить общий язык намного легче. Самое главное - показать им, кто здесь хозяин.

«Даже с большими собаками мы играем. Они ведут себя, как щенята. А когда их навещают свои хозяева - это уже полный восторг. Они улыбаются и чувствуют своего родного человека», - подчеркнула смотритель приюта.

Неподалеку от дома расположена речка. Поэтому смотрители стараются каждый день выгуливать собак и купать их в реке.

Кошки сами себе устанавливают границы. У них свои отношения. К примеру, кошачьего «директора» по имени Ася уважают все жильцы приюта. Ее никто не трогает, потому что она в ответ может отругать.

«Вчера у нас были гости, и мы наблюдали, как Ася уселась в центре комнаты, а остальные котята боялись пройти мимо нее», - рассказала Елизавета Липисей.

Котята такие же чувствительные и ранимые, как люди. Одного пушистого кота бросил хозяин, и у животного случился психологический срыв: он забился в угол, ничего не делал и огрызался на всех. «Они прекрасно чувствуют, что такое приют. Для них есть разница: жить дома или в приюте. Они чувствуют родную атмосферу», - отметила смотритель приюта.

Самая дружелюбная из кошек – миротворец по имени Мурка. Ее первостепенная задача – разрешать кошачьи конфликты и искупать остальных котят.

По ее словам, детей нигде не учат тому, как обращаться с животными. После этого возникают случаи, что собак поджигают, стреляют, душат.

«Совершив такое, захочется большего. Это насилие может перейти на детей, стариков, инвалидов. С этим надо работать. Это большая угроза для общества. Если дети посмотрели такое видео в социальных сетях, они уже получили моральную травму. Если хотя бы один из предметов направить на взаимоотношение с природой и объяснить все, то можно улучшить ситуацию», - считает смотритель приюта.

В дальнейшем приют станет уже реабилитационным центром с ветеринарным кабинетом. Животные, которые поступают сюда с травмами, будут лечиться за счет приюта», - завершила учредитель фонда и смотритель приюта «Я живой» Елизавета Липисей.

В столице действуют различные приюты для бездомных животных. Они созданы обычными жителями Нур-Султана, которые просто любят животных.

К примеру, в 2011 году было создано общественное объединение «INUCOBO» , которое выбрало своей миссией воспитывать гуманное отношение к животным посредством создания приютов, распространения информации и законопроектов о защите животных.

Приют для бездомных животных «Асенька» открыли волонтеры.

За права на жизнь беззащитных животных борется волонтерское движение «СтопОтлов» .

Услуги по содержанию животных предлагает пункт передержки животных «Счастливчик» .

Для собак действует приют «Дорога домой» , а для кошек негосударственный приют «Ковчег» .

Каждая из этих организаций нуждается в помощи, чтобы содержать бездомных животных.