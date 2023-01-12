Один человек погиб, трое госпитализированы при пожаре на СТО в Актау

12 Января 2023, 22:09

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На пульт 101 ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в 18:20 часов произошел пожар в одном из СТО города Актау. В ходе пожара взорвалось 6 бытовых газовых баллонов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС Руслана Иманкулова.

«В ходе ликвидации огня пожарные с риском для жизни успели вынести еще 17 газовых баллонов. Возгорание ликвидировано в 18:48. Площадь пожара - 50 кв.м. В ходе происшествия один работник СТО (женщина) скончалась, еще трое мужчин с полученными ожогами госпитализированы в Мангистаускую областную больницу. Причина пожара устанавливается», - сообщил Руслан Иманкулов.

В ликвидации пожара участвовали 25 пожарных-спасателей, задействовано 6 единиц пожарной техники. На месте также задействованы сотрудники Центра медицины катастроф МЧС.

Фото: МЧС РК