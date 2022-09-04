Один человек погиб при пожаре в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин сегодня в ходе брифинга сообщил об одном погибшем в результате лесных пожаров, которые перекинулись на жилые дома в Аманкарагае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате своевременно предпринимаемых мер со стороны местных исполнительных органов и подразделений за сутки эвакуировано из населенных пунктов более 1800 человек, где была угроза возгорания. По состоянию на 00:00 не было информации о пострадавших и погибших. Сегодня с утра при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека. Это был инвалид 1936 года рождения», - прокомментировал глава МЧС.

Погибшего оповестили при проведении эвакуации, но он отказался от эвакуации. Тем не менее, по словам Юрия Ильина, следственные мероприятия по факту гибели человека проведут.





Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь пожара превысила 9 400 га. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области.





Фото: кадр из трансляции брифинга МЧС РК