    16:52, 19 Март 2026 | GMT +5

    Один человек погиб при ЧП на Орловской шахте в области Абай

    На Орловской шахте в области Абай произошел несчастный случай, в результате которого один работник погиб, второй попал в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Анадолы

    По информации группы KAZ Minerals, инцидент произошел 19 марта около 10:40. Диспетчеру шахты поступило сообщение о двух сотрудниках с признаками отравления вредными газами.

    Один из пострадавших скончался по дороге в медицинское учреждение. Второму оказана помощь, его состояние оценивается как стабильное.

    — Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Председатель правления группы KAZ Minerals Андрей Третьяков направляется на Орловскую шахту для личного участия в расследовании несчастного случая, — сообщили в компании.

    В KAZ Minerals выразили соболезнования семье погибшего.

    — Руководство и коллектив приносят искренние соболезнования родным и близким. Компания окажет всю необходимую помощь семье, — отметили в пресс-службе.

    В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее сообщалось, что обрушение стены строящегося кафе в Курчатове унесло жизни двух человек. 

    Руслан Мухамедьяров
