Один человек погиб при ЧП на Орловской шахте в области Абай

По информации группы KAZ Minerals, инцидент произошел 19 марта около 10:40. Диспетчеру шахты поступило сообщение о двух сотрудниках с признаками отравления вредными газами.

Один из пострадавших скончался по дороге в медицинское учреждение. Второму оказана помощь, его состояние оценивается как стабильное.

— Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Председатель правления группы KAZ Minerals Андрей Третьяков направляется на Орловскую шахту для личного участия в расследовании несчастного случая, — сообщили в компании.

В KAZ Minerals выразили соболезнования семье погибшего.

— Руководство и коллектив приносят искренние соболезнования родным и близким. Компания окажет всю необходимую помощь семье, — отметили в пресс-службе.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что обрушение стены строящегося кафе в Курчатове унесло жизни двух человек.