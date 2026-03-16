Обрушение стены строящегося кафе в Курчатове унесло жизни двух человек
В городе Курчатов области Абай на территории строящегося здания обрушилась часть стены, под завалами которой обнаружили тела двух человек, передает корреспондент агентства Kazinform.
По предварительной информации, инцидент произошел 14 марта на объекте, где ведется строительство кафе. После обрушения конструкции на место были направлены экстренные службы.
В департаменте полиции области Абай сообщили, что по факту происшествия начато расследование.
— Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.
В социальных сетях распространяется информация о том, что погибшие могли приходиться друг другу супругами. Официального подтверждения этой информации нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что плита перекрытия обвалилась на крыше многоэтажки в Павлодаре.