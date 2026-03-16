Обрушение стены строящегося кафе в Курчатове унесло жизни двух человек

По предварительной информации, инцидент произошел 14 марта на объекте, где ведется строительство кафе. После обрушения конструкции на место были направлены экстренные службы.

В департаменте полиции области Абай сообщили, что по факту происшествия начато расследование.

— Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.

В социальных сетях распространяется информация о том, что погибшие могли приходиться друг другу супругами. Официального подтверждения этой информации нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

