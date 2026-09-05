Один человек погиб, 11 пропали без вести после оползня в Китае

Один человек погиб, еще 11 числятся пропавшими без вести после схода оползня в провинции Цзянси на востоке Китая, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua .

Оползень сошел около 4:00 в субботу, 5 августа, в одном из населенных пунктов уезда Суйчуань города Цзиань.

По данным местных властей, причиной стали продолжительные проливные дожди, принесенные тайфуном Saudel.

Спасателям удалось извлечь трех человек. Двое из них находятся в стабильном состоянии, еще один скончался.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Также проводится эвакуация жителей из опасных районов и принимаются меры для предотвращения повторных стихийных бедствий.

Ранее Китай эвакуировал 83 тысячи человек из-за тайфуна «Саудель».