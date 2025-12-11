РУ
    Одежда в стиле «Острых козырьков» привела к аресту четырех человек в Афганистане

    В Афганистане задержали четырех человек за ношение одежды в стиле героев британского сериала «Острые козырьки», передает агентство Kazinform. 

    Одежда в стиле «Острых козырьков» привела к аресту четырех человек в Афганистане
    Фото: Samaan Lateef

    Как пишет CBS News, всем задержанными около 20 лет. Их обвинили в пропаганде иностранной культуры за то, что они одевались в плащи, кепки и костюмы, напоминающие стиль, показанный в сериале. 

    Пресс-секретарь Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Сайф-ур-Ислам Хайбер заявил, что мужчины были арестованы за подражание киноактерам и внедрение стилей, противоречащих исламским ценностям и афганской культуре. 

    — У нас есть свои религиозные и культурные ценности, и особенно в отношении одежды у нас есть определенные традиционные стили, — сказал он.

    Ранее в интернете распространились видео и фотографии, на которых они одеты в подобную одежду. Некоторые пользователи назвали их «Джебраэлями Шелби» (Томас Шелби — главный герой сериала). 

    В интервью, опубликованном в конце ноября на местном канале YouTube Hirat Mic, молодые люди заявили, что им понравилась мода на шоу, и они получили исключительно положительную реакцию от местных жителей.

    — Сначала мы колебались, но как только мы вышли на улицу, людям понравился наш стиль, они останавливали нас на улицах и хотели с нами сфотографироваться. Некоторые комментарии были негативными, но мы обращали внимание только на одобрение, — сказал один из парней. 

    Ранее власти Афганистана запретили в университетах книги, написанные женщинами. 

     

     

     

     

    Талибан Афганистан Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
