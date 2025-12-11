Одежда в стиле «Острых козырьков» привела к аресту четырех человек в Афганистане

Как пишет CBS News, всем задержанными около 20 лет. Их обвинили в пропаганде иностранной культуры за то, что они одевались в плащи, кепки и костюмы, напоминающие стиль, показанный в сериале.

Пресс-секретарь Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Сайф-ур-Ислам Хайбер заявил, что мужчины были арестованы за подражание киноактерам и внедрение стилей, противоречащих исламским ценностям и афганской культуре.

— У нас есть свои религиозные и культурные ценности, и особенно в отношении одежды у нас есть определенные традиционные стили, — сказал он.

Ранее в интернете распространились видео и фотографии, на которых они одеты в подобную одежду. Некоторые пользователи назвали их «Джебраэлями Шелби» (Томас Шелби — главный герой сериала).

В интервью, опубликованном в конце ноября на местном канале YouTube Hirat Mic, молодые люди заявили, что им понравилась мода на шоу, и они получили исключительно положительную реакцию от местных жителей.

— Сначала мы колебались, но как только мы вышли на улицу, людям понравился наш стиль, они останавливали нас на улицах и хотели с нами сфотографироваться. Некоторые комментарии были негативными, но мы обращали внимание только на одобрение, — сказал один из парней.

Ранее власти Афганистана запретили в университетах книги, написанные женщинами.