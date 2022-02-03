Оцифрованы 30 государственных строительных нормативов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оцифрованы 30 государственных строительных нормативов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках задач по цифровизации строительной отрасли АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» в 2021 году выполнил оцифровку 30 государственных строительных нормативов, наиболее часто используемых при проектировании и строительстве жилищно-гражданских объектов. Результаты проведенной работы позволят в автоматизированном режиме проверять цифровые модели строительных объектов на требования строительных норм и строительных правил, тем самым минимизировать риск ошибок, допускаемых вследствие человеческого фактора. Кроме того, это даст возможность частично автоматизировать работу экспертизы и существенно повысить прозрачность процессов проектирования, строительства и эксплуатации объектов. В конечном итоге это положительно отразится на качестве и сокращении сроков строительства», – говорится в релизе.

Также сообщается, что Институт в 2021 году заключил соглашение с Национальной ассоциацией инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС, РФ) о создании в Казахстане на базе КазНИИСА первого Центра подготовки кадров строительной отрасли по программе профессиональной сертификации buildingSMART. Создаваемый Центр позволит инженерам-проектировщикам и строителям Казахстана в нашей стране пройти обучение на мировом уровне технологиям информационного моделирования в строительстве с возможностью последующей сдачи экзамена и получения подтверждающих документов, признаваемых во всем мире.

Сертифицированные выпускники Центра будут включены в центральный открытый реестр buildingSMART International.