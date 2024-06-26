«Алматы Жазы»: очистят фонтаны, набережные и благоустроят дорожную инфраструктуру

В рамках реализации общереспубликанской акции «Таза Қазақстан» и продолжения кампании «Алматы – наш общий дом» с 26 июня по 6 июля стартует акция «Алматы Жазы» по очистке фонтанов, набережных рек и водоемов, дорожной инфраструктуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В Алматы имеются 150 фонтанов, из них 66 коммунальных (60 действуют в штатном режиме, 6 на реконструкции) и 84 на частной территории.

- Фонтаны на балансе коммунальной собственности функционируют с 1 мая по 25 октября, ежедневно с 8:00 до 23:00 с графиками отключения для проведения профилактических мероприятий (уборка, ревизия оборудования). Согласно графику уборки, ежемесячно проводится генеральная уборка фонтана со сливом воды, ревизией оборудования и мытьем чаш с применением специальных средств. В отдельных случаях коммунальные фонтаны останавливаются для проведения аварийно-восстановительных работ и текущего ремонта (замена кабеля, замена или ремонт насосов и двигателей, гидроизоляция, ремонт облицовки), - говорится в сообщении.

Фото: акимат Алматы

В пресс-службе отметили, что фонтаны, расположенные на частных территориях, находятся в неудовлетворительном заброшенном состоянии, не функционируют либо требуют капитального ремонта, в связи с отсутствием финансовых средств у собственников. В рамках акции «Алматы Жазы» частные фонтаны приведут в порядок наряду с городскими объектами.

В ходе акции будет усилена работа по очистке арычных сетей города протяженностью 1 525 км.

- Ежедневно из арычной сети вывозится около 250 м3 смета, ила и мусора. Несмотря на принимаемые меры арыки продолжают забиваться случайным мусором и отходами, выброшенными жителями, которые становятся причиной локальных подтоплений во время проливных дождей. Как сообщалось ранее, во время очистных работ городские коммунальные службы регулярно находят в арыках использованные подгузники, старые вещи, посуду и даже крупногабаритные предметы - покрышки автомобилей и строительный мусор, засоряющие ливневые стоки и блокирующие беспрепятственный пропуск дождевой воды, - отметили в пресс-службе города.

В рамках акции «Алматы Жазы» также планируется провести работы по очистке (мойке) от пыли и загрязнений 624 остановочных комплексов, 222 светофорных объектов, 2 181 стояка дорожных знаков, уборке мусора на территории набережных рек и водоемов площадью порядка 250 кв. км.

Также, актуальной проблемой в летний период становится быстрое заполнение мусорных контейнеров во внутридворовых территориях, в связи с чем будут проведены работы по санитарной обработке 1 454 контейнерных площадок, мойке и дезинфекции 700 контейнерных площадок, а также уборке и очистке 24 747 уличных и дворовых урн.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, сезонным мероприятием в летний период является санитарная обрезка деревьев. Аварийные деревья представляют большую опасность для здоровья людей и ущерба имуществу. В этой связи усиление работы по санитарной, омолаживающей и формовочной обрезке кроны больных и сухостойных деревьев снизит вероятность падения веток во время штормов, проливных дождей и ливней. В ходе акции «Алматы Жазы» санобрезкой планируется охватить около 6 тыс. деревьев.

Таким образом, акция «Алматы Жазы» станет продолжением кампании «Алматы – наш общий дом» в летний период. Главная цель кампании - формирование ценностей бережного отношения к городской инфраструктуре и общественному имуществу, воспитание высокой гражданской ответственности и экологической культуры среди населения, поддержка частных экологических инициатив и создание условий для их реализации.