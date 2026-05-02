KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Очистка водоемов и набережных: в Астане проходит экоакция «Мөлдір бұлақ»

    В Астане в рамках республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» продолжается масштабный месячник чистоты, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    В Астане в рамках республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» продолжается масштабный месячник чистоты.
    Фото: акимат Астаны

    Одним из ключевых его направлений стала акция «Мөлдір бұлақ», охватившая водоемы и прибрежные территории столицы.

    С раннего утра в разных районах города развернулись работы по санитарной очистке набережных и водных объектов. Основное внимание уделяется реке Есиль, ручью Акбулак, Сарыбулаку, а также другим водоемам и общественным пространствам. Участники убирают мусор, очищают прибрежные зоны, приводят в порядок дворы, парки и скверы.

    Очистка водоемов и набережных: в Астане проходит экоакция «Мөлдір бұлақ»
    Фото: акимат Астаны

    В масштабной экоакции приняли участие свыше 31 тысячи человек, более 1900 предприятий и организаций, задействовано около 1350 единиц спецтехники. В ходе работ очищено более 1200 дворов, приведены в порядок 170 парков и скверов, а также территории 53 историко-культурных памятников. Кроме того, очищено свыше 39 тысяч метров арычных сетей, отремонтировано около 5000 квадратных метров покрытий и собрано 250 тонн отходов.

    Активное участие в акции принимает молодежь. Студенты колледжей и вузов, а также активисты молодежного крыла «Жастар рухы» партии AMANAT очистили набережную ручья Акбулак от мусора, сухих листьев и веток. По словам участников, подобные инициативы становятся важной частью формирования экологической ответственности.

    Очистка водоемов и набережных: в Астане проходит экоакция «Мөлдір бұлақ»
    Фото: акимат Астаны

    Подобные экоакции по очистке уже стали доброй городской традицией и ежегодно охватывают все больше территорий. Их главная цель — формирование экологической культуры и бережного отношения к природным ресурсам.

    Параллельно с уборкой проходят и природоохранные мероприятия. Так, на реке Есиль состоялась специализированная акция «Таза су айдындары», направленная не только на очистку береговой линии, но и на сохранение водных биоресурсов. С помощью специального оборудования проводилась фильтрация воды для улучшения условий весеннего нереста рыб. Также в районе контррегулятора (река Есиль) женское крыло партии «Республика» провело уборку, в которой приняли участие более 150 человек, собрали порядка 300 кг мусора.

    Очистка водоемов и набережных: в Астане проходит экоакция «Мөлдір бұлақ»
    Фото: акимат Астаны

    По словам организаторов, за время проведения акции с прибрежных зон вывезены несколько грузовиков мусора, большую часть которого составили пластик, стекло и остатки рыболовных сетей, представляющих опасность для речной экосистемы.

    Завершением одной из акций стало развертывание большого флага «Таза Қазақстан», ставшего символом единства, ответственности и общего стремления сохранить чистоту города.

    Власти столицы призывают жителей не оставаться в стороне и поддержать экологическую инициативу.

    Астана Субботник Экология
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор