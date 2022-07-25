25 Июля 2022 21:07

Очистить от мусора курорты и нацпарки поручил вице-премьер РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов провел совещание с участием центральных и местных исполнительных государственных органов по вопросам обеспечения надлежащего состояния мест отдыха. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В течение этого года наблюдается многократный рост туристов в стране. В разрезе дестинаций, за 7 месяцев т.г. выросло число туристов в Бурабае почти в 2 раза, составив порядка 550 тыс. человек (в 2021 г. – 300 тыс. человек). Рост количества посетителей национальных парков Алматинского горного кластера на 50 % по итогам I полугодия. Также вдвое увеличилось количество туристов горного курорта «Шымбулак» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В связи с чем наблюдается увеличение нагрузки на инфраструктуру, особенно на предмет содержания курортных зон в чистоте и порядке. Отмечается нехватка мусорных контейнеров, в большей степени в курортных зонах Бурабай, Алаколь, Имантау-Шалкар, нацпарках Алматинского региона, Мангистау.

В связи с этим, Ералы Тугжанов поручил в однодневный срок обеспечить вывоз твердо-бытовых отходов с территории национальных парков и курортных зон с увеличением периодичности вывоза, а также установить дополнительные контейнера для сбора твердо-бытовых отходов.

В целях оперативного реагирования по вопросам повышения качества сервиса, поручено оцифровать процесс сбора жалоб и предложений туристов через широкое внедрение модуля shagym.kz.

Особое внимание в ходе совещания уделено вопросам безопасности туристов. Как известно, в начале июля крупный пожар охватил несколько баз отдыха на берегу Алаколя в Абайской области. Кроме этого, участились случаи несоблюдения правил безопасности на акваториях с фактами гибели людей.

Вице-премьер поручил местным исполнительным органам усилить меры безопасности на местах в рамках увеличения количества спасателей и внедрения службы туристской полиции.

Фото: primeminister.kz







