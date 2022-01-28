Очередные протесты планируют в воскресенье в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 30 января в Брюсселе ожидается очередная массовая демонстрация, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором мероприятия выступила Ассоциация «United For Freedom» (объединяет правые и левые движения). Планируемое начало марша в 13 часов в районе Северного вокзала бельгийской столицы.

Как пояснили организаторы, основное требование сводится к отставке федерального правительства из-за неэффективного управления ситуацией в период пандемии.

В прошедшее воскресенье в Брюсселе прошла массовая манифестация с участием 50 тысяч человек, которая переросла в столкновения с полицией и погромами в районе Европейского квартала.

В конечном итоге столичная полиция арестовала около 70 участников беспорядков. В больницу попали 15 человек, в том числе трое полицейских.

Глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден отметила, что «мы должны прислушиваться к мнению каждого, но тот, кто захватывает демонстрацию и решает ее использовать, теряет во мне собеседника».