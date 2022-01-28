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    09:44, 28 Январь 2022 | GMT +6

    Очередные протесты планируют в воскресенье в Брюсселе

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 30 января в Брюсселе ожидается очередная массовая демонстрация, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Организатором мероприятия выступила Ассоциация «United For Freedom» (объединяет правые и левые движения). Планируемое начало марша в 13 часов в районе Северного вокзала бельгийской столицы.

    Как пояснили организаторы, основное требование сводится к отставке федерального правительства из-за неэффективного управления ситуацией в период пандемии.

    В прошедшее воскресенье в Брюсселе прошла массовая манифестация с участием 50 тысяч человек, которая переросла в столкновения с полицией и погромами в районе Европейского квартала.

    В конечном итоге столичная полиция арестовала около 70 участников беспорядков. В больницу попали 15 человек, в том числе трое полицейских.

    Глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден отметила, что «мы должны прислушиваться к мнению каждого, но тот, кто захватывает демонстрацию и решает ее использовать, теряет во мне собеседника».

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