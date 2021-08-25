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Очередные два тоя остановили туркестанские полицейские

25 Августа 2021 20:11
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Очередные два тоя остановили туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Очередные два тоя остановили туркестанские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Во время профилактических мероприятий полицейские Ордабасинского РОП выявили нарушения требований карантинного режима, указанных в постановлении главного государственного санитарного врача. В ходе отработок около 14:30 часов стражи порядка выявили местного жителя, который устроил у себя дома құдалық той, на который собрались более 50 гостей.

В другом случае житель района организовал дома беташар с участием свыше 40 человек.

По выявленным фактам собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия законного решения.


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#Туркестанская область   #Коронавирус в РК  
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