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Очередную партию социальных квартир планируем сдать в сентябре – аким столицы

25 Августа 2020 12:20
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Очередную партию социальных квартир планируем сдать в сентябре – аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства доступного жилья в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram градоначальника.

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«Ознакомился с ходом строительства ряда доступного жилья, реализуемых через Жилстройсбербанк. Очередную партию соцквартир планируем сдать в сентябре (улицы Омарова, 23/1, Айтматова, 27, Мухамедханова, 28, 28а, 28б)», - сообщил аким.

Параллельно ведутся работы по благоустройству внутридворовых территорий.

«К примеру, на первой точке помимо двора в следующем году приступим к благоустройству общественного пространства (улица Омарова, 23/1). На первых этажах новых ЖК, в том числе в данных жилых комплексах, откроем социальные объекты: реабилитационные центры для детей с особыми потребностями, медучреждения, кружки для детей и т.д. Для снятия потребностей жителей данного района функционирует работа станции скорой медпомощи», - поделился планами Алтай Кульгинов.


Кроме того, проводятся работы по строительству жилья для очередников (социально уязвимых слоев населения).

«Также совместно с «Казахстанской ипотечной компанией» в этом году реализуем порядка ещё 1 тыс. соцквартир, предназначенных для врачей, учителей, соцработников, полицейских, деятелей культуры и спорта. Также готовим задел на следующие годы», - рассказал глава города.


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#Нур-Султан   #Социальная поддержка   #Акимат   #Строительство   #Жилье   #Нурлы жер   #Общество  
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