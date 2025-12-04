Очередную магнитную бурю зафиксировали ученые на Земле

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, на Земле зафиксирована магнитная буря среднего уровня G2. Причиной текущих геомагнитных возмущений стало воздействие устойчивой корональной дыры на Солнце, как сообщает ряд космических метеорологических центров.

Корональная дыра, вызвавшая бурю, существует на Солнце не менее трех месяцев и ранее уже несколько раз оказывала влияние на планету из-за 27-суточного периода вращения Солнца.

Геомагнитная обстановка, как ранее прогнозировалось, будет оставаться нестабильной в течение следующих 1-2 суток.

Вероятность усиления текущей бури до более высокого уровня G3 оценивается как незначительная, а возможность достижения уровней G4 и выше — как близкая к нулю.