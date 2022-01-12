Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В центре Алматы днем управлением полиции Алмалинского района задержаны пятеро молодых людей, в возрасте от 21 года до 27 лет, двое из них – девушки. Подозреваемые делали закладки наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В информцентре комендатуры города сообщили, что на съемной квартире задержанных обнаружен и изъят синтетический наркотик, расфасованный для розничной реализации, а также цифровая техника, добытая фигурантами преступным путем в ходе мародерства.

«Всего обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела свыше 70 магнитных свертков с порошкообразным веществом, а также два процессоры и мониторы от компьютеров, ноутбуки, телевизоры, проекторы, клавиатуры, шлем для виртуальных игр, носимые вещи, а также военизированная амуниция. Подозреваемые взяты под стражу. Их личности проверяются на причастность к другим противоправным действиям», - уточнили в информцентре комендатуры.





Ранее в Алматы задержана группа мародеров при попытке бегства из Алматы. Еще 14 мародеров задержаны на границе мегаполиса.