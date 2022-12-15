Очередной застройщик предлагает алматинцам несуществующие квартиры

15 Декабря 2022, 17:55

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети распространяются объявления о продаже квартир в ЖК премиум класса Graff. Застройщик ТОО «Қарағайлы құрылыс» предлагает различные варианты покупки: от наличного расчета до ипотечного кредитования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

«Однако на жилой комплекс не получена предпроектная документация, отсутствует авторский и технический надзор, целевое назначение земельного участка – «для ведения личного подсобного хозяйства», - отмечают в акимате города Алматы.

На сегодня управлением градостроительного контроля инициируется внеплановая проверка в отношении застройщика.

Жителям напоминают о необходимости перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов, сделать это можно по номеру горячей линии управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36.