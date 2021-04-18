Очередной той остановили полицейские в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Семейное торжество с большим скоплением людей остановили участковые инспекторы в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Через приложение «102» в Арысский РОП обратился местный житель и сообщил, что в одном из заведений, несмотря на карантин, проводится той. Прибывшие по указанному адресу участковые инспекторы выявили факт проведения семейного мероприятия, на который собралось много гостей. Полицейские остановили той и провели с присутствующими разъяснительную беседу о недопустимости нарушения ограничительных мер.

В отношение же организаторов тоя полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для привлечения нарушителей к ответственности.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2822 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию . В Туркестанской области выявлено 35 случаев заражения КВИ.