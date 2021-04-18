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    04:23, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Очередной той остановили полицейские в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Семейное торжество с большим скоплением людей остановили участковые инспекторы в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Через приложение «102» в Арысский РОП обратился местный житель и сообщил, что в одном из заведений, несмотря на карантин, проводится той. Прибывшие по указанному адресу участковые инспекторы выявили факт проведения семейного мероприятия, на который собралось много гостей. Полицейские остановили той и провели с присутствующими разъяснительную беседу о недопустимости нарушения ограничительных мер.

    В отношение же организаторов тоя полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для привлечения нарушителей к ответственности.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2822 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию . В Туркестанской области выявлено 35 случаев заражения КВИ.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы
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