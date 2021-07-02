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    14:54, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Очередной той на сто человек остановили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области остановили проведение очередного тоя на 100 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

    Во время профилактических отработок по выявлению нарушений карантинного режима, сотрудники полиции Жетысайского РОП выявили факт проведения свадебного торжества. В одном из заведений п. Асыката стражи порядка остановили очередной кудалык той, на котором присутствовали около 100 человек. Представители мобильной группы провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантина и санитарно-эпидемиологических норм.

    Кроме этого, выяснилось, что работники тойханы обсуживали мероприятие с нарушением карантинного режима и без медицинских масок. За несоблюдение ограничительных мер в отношении владельца заведения и хозяина тоя собранные материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для принятия законного решения.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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