Очередной той на сто человек остановили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области остановили проведение очередного тоя на 100 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время профилактических отработок по выявлению нарушений карантинного режима, сотрудники полиции Жетысайского РОП выявили факт проведения свадебного торжества. В одном из заведений п. Асыката стражи порядка остановили очередной кудалык той, на котором присутствовали около 100 человек. Представители мобильной группы провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантина и санитарно-эпидемиологических норм.

Кроме этого, выяснилось, что работники тойханы обсуживали мероприятие с нарушением карантинного режима и без медицинских масок. За несоблюдение ограничительных мер в отношении владельца заведения и хозяина тоя собранные материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для принятия законного решения.