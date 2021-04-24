Очередной той на 50 человек остановили туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во время рейдового мероприятия на одной из улиц с. Торткул Ордабасинского района стражи порядка выявили факт проведения семейного мероприятия. Сельчанин организовал в своем доме 60-летний юбилей, где приняли участие более 50 гостей, несмотря на карантин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Собранные материалы в отношении нарушителя по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» участковые инспекторы МПС Ордабасинского РОП направили в СЭС для принятия законного решения.

Всего же с начала года сотрудники полиции Ордабасинского РОП совместно с мобильными группами выявили на территории района 128 нарушений карантинного режима. Среди них, 51 случай проведения различных тоев, 7 фактов организации кокпара и 70 фактов нарушения масочного режима.