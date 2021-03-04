Очередной той на 100 человек во время карантина проводили в Туркестанской области

ЛЕНГЕР. КАЗИНФОРМ - Во время профилактических мероприятий в Толебийском районе участковые инспекторы полиции выявили очередной факт проведения свадебного торжества в одном из ресторанов г. Ленгера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Полицейские провели разъяснительную беседу с организаторами тоя и приглашенных гостей, которых затем распустили по домам. Несмотря на требования карантинного режима, в семейном мероприятии приняли участие около 100 приглашенных гостей и родственников.

В итоге стражи порядка собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в суд, где в отношении нарушителей наложили административные штрафы.

Однако, несмотря на требования карантинного режима и ограничительные меры, нарушений меньше не становится. Некоторые несознательные граждане продолжают нарушать санитарно-эпидемиологические нормы и устраивать различные свадебные и семейные мероприятия.

В связи с этим, полицейские Туркестанской области призывают жителей области не пренебрегать своим здоровьем и соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы в местах массового скопления людей. Жителям области следует не забывать пользоваться медицинскими масками и антисептиками.



