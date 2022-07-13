Очередной тайник с оружием обнаружили в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Очередной тайник с арсеналом оружия обнаружен в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Схрон обнаружили сотрудники криминальной полиции города при содействии ДКНБ в Медеуском районе города на территории одного из садоводческих товариществ.
«В тайнике были припрятаны гладкоствольный карабин Сайга-410К, похищенный во время январских беспорядков из оружейного магазина в Алмалинском районе, травматический пистолет ПМ, два гладкоствольных ружья ИЖ, патроны от пистолета системы Макаров, калибра 9 мм, патроны 12 калибра, а также патроны калибра 7,62. Изъятое оружие направили на экспертизу», - сообщили в полиции.
Данный факт зарегистрирован в УП Медеуского района по ст. 287 ч.3 УК РК. Происхождение арсенала станет известным после проведения следственных действий и оперативных мероприятий, добавили полицейские.
Ранее сообщалось, что за последние две недели июня полицейские изъяли более 50 единиц оружия, ликвидировали свыше 120 схронов.
Фото: polisia.kz