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Очередной тайник с оружием обнаружили в Алматы
13 Июля 2022 21:00

Очередной тайник с оружием обнаружили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Очередной тайник с арсеналом оружия обнаружен в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Схрон обнаружили сотрудники криминальной полиции города при содействии ДКНБ в Медеуском районе города на территории одного из садоводческих товариществ.

«В тайнике были припрятаны гладкоствольный карабин Сайга-410К, похищенный во время январских беспорядков из оружейного магазина в Алмалинском районе, травматический пистолет ПМ, два гладкоствольных ружья ИЖ, патроны от пистолета системы Макаров, калибра 9 мм, патроны 12 калибра, а также патроны калибра 7,62. Изъятое оружие направили на экспертизу», - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в УП Медеуского района по ст. 287 ч.3 УК РК. Происхождение арсенала станет известным после проведения следственных действий и оперативных мероприятий, добавили полицейские.

Ранее сообщалось, что за последние две недели июня полицейские изъяли более 50 единиц оружия, ликвидировали свыше 120 схронов.




Фото: polisia.kz


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