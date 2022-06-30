30 Июня 2022 18:48

Несколько схронов боевого оружия нашли в Алматы и Таразе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние две недели изъято более 50 единиц оружия. Всего ликвидировано свыше 120 схронов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установлено и изъято из незаконного оборота 1 640 единиц оружия и более 41 тыс. боеприпасов. В их числе 10 гранатометов, 6 пулеметов, 164 автомата, 362 пистолета, 235 единиц травматического и газового оружия и 78 единиц холодного оружия», - сказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

По его словам, только за последние две недели изъято более 50 единиц оружия. Всего ликвидировано свыше 120 схронов.

«К примеру, 17 июня в городе Алматы на пустыре обнаружен замаскированный схрон с 7 боевыми гранатами, травматическим пистолетом «ИЖ» с заряженным магазином и боеприпасы. 21 июня в Талгаре изъято более 130 боеприпасов и автомат «Калашникова». 22 июня вновь в Алматы обнаружены и изъяты автомат «Калашникова», 2 охотничьих ружья, боевая граната «Ф-1» с запалом, 40 патронов, 2 бронежилета, 2 радиостанции», - проинформировал следователь.

Он также сообщил, что 25 июня в Таразе недалеко от жилого массива обнаружены и изъяты пистолет с глушителем системы «Макарова», охотничье ружье, сигнальный револьвер и пневматический пистолет с уничтоженными идентификационными номерами, а также светошумовая граната с запалом и 60 патронов разного калибра.

26 июня также в Таразе обнаружены и изъяты ружье «Байкал», пистолет «Стример», и 32 патрона разного калибра.

«В результате проводимой разъяснительной работы граждане добровольно сдали 212 единиц оружия», - заключил С. Адилов.