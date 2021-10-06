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    16:12, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Очередной рост ежесуточного числа инфицированных зарегистрировали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вновь возросло ежесуточное число инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Накануне в регионе выявили 93 новых случая. За минувшие сутки это число возросло до 98. Из них 87 имели симптомы заболевания.

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, коронавирус выявили у жителей всех районов области и города Петропавловска. В областном центре – 37 новых случаев. В районе М.Жумабаева – девять, в Мамлютском, Кызылжарском и Жамбылском – по восемь, в районе Шал акына и Айыртауском – по пять, в районе им. Г.Мусрепова и Аккайынском – по четыре, в Тайыншинском и Есильском районах – по три новых инфицированных, в Уалихановском – два, в Акжарском и Тимирязевском – по одному.

    Всего за сутки в регионе провели 1 317 ПЦР-исследований на коронавирус.

    Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 25 тысяч человек. В 73% случаев наблюдались симптомы заболевания.

    Вакцинация в регионе идет медленными темпами. На 6 октября, первый компонент вакцины получили 243 239 человека. За сутки вакцинировались 430 человек. Полный курс вакцинации прошли 222 050 жителей региона.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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