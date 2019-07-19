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Очередной раунд Астанинского процесса пройдет 1-2 августа

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Июля 2019, 12:43
Очередной раунд Астанинского процесса пройдет 1-2 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1-2 августа 2019 года в Нур-Султане пройдет очередная 13-ая Международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«В ней планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, Правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей переговорам будут содействовать высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в Астанинском переговорном процессе. Основной акцент в ходе предстоящей встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации в Сирии, в частности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета», - говорится в распространенном сообщении.

По информации МИД РК, 1 августа ожидается проведение двусторонних и многосторонних предварительных консультаций, в том числе с участием представителей Правительства и оппозиционных группировок Сирии, 2 августа состоится пленарное заседание.

МИД РК   Сирия  
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