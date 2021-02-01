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    10:45, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Очередной кокпар во время карантина остановили полицейские в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области остановили проведение кокпара с участием 50 человек, передает Polisia.kz.
    С целью контроля за соблюдением карантина и санитарно-эпидемиологических норм сотрудники полиции Байдибекского РОП провели на территории района очередные рейдовые мероприятия по выявлению нарушений требований карантинного режима.
    Так, во время отработок стражи порядка установили факт проведения кокпара с участием около 50 человек, организованный одним из местных жителей. Полицейские сразу же остановили игру, провели с участниками разъяснительную работу и распустили собравшихся на кокпар по домам.
    В отношении организаторов мероприятия собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» полицейские направили в СЭС для принятия соответствующего законного решения.

    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Туркестанская область
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