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    11:03, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Очередной кокпар с участием почти 200 человек остановили в Туркестанской области

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    ЖЕТЫСАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области остановили очередной кокпар с участием около 200 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Во время ежедневных рейдовых мероприятий полицейские Жетысайского районного отдела полиции выявили в социальных сетях видео проведения кокпара, распространенное неизвестными лицами. Изучив указанное видео, стражи порядка установили, что национальная игра прошла в ауле Жамбыл Жетысайского района. Один из местных жителей организовал кокпар с участием около 200 человек, в нарушении требований карантинного режима.

    На сегодняшний день собранные материалы в отношении организатора кокпара по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для принятия соответствующего решения.

    В свою очередь, полицейские рекомендуют жителям и гостям Туркестанской области не нарушать требования карантина и санитарно-эпидемиологических норм.


    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Кокпар Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью Другие государственные органы Общество Правоохранительные органы
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