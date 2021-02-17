Очередной кокпар с участием почти 200 человек остановили в Туркестанской области

ЖЕТЫСАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области остановили очередной кокпар с участием около 200 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Во время ежедневных рейдовых мероприятий полицейские Жетысайского районного отдела полиции выявили в социальных сетях видео проведения кокпара, распространенное неизвестными лицами. Изучив указанное видео, стражи порядка установили, что национальная игра прошла в ауле Жамбыл Жетысайского района. Один из местных жителей организовал кокпар с участием около 200 человек, в нарушении требований карантинного режима.

На сегодняшний день собранные материалы в отношении организатора кокпара по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для принятия соответствующего решения.

В свою очередь, полицейские рекомендуют жителям и гостям Туркестанской области не нарушать требования карантина и санитарно-эпидемиологических норм.