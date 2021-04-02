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    18:18, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Очередной кокпар остановили в Туркестанской  области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Очередной кокпар, организованный местными жителями несмотря на карантинный режим, полицейские выявили в Тюлькубасском районе Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В ходе рейдовых мероприятий стражи порядка совместно с мобильной группой остановили конно-спортивное состязание, проходившее возле аула Рыскул.

    Участковый инспектор МПС Тюлькубасского РОП Нурбол Есенбеков провел с присутствующими разъяснительную беседу о недопустимости нарушения ограничительных мер. После чего собравшихся распустили по домам.

    В отношении организатора кокпара собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» полицейские направили в СЭС для принятия соответствующего решения.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Туркестанская область Общество
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