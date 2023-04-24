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Очередной фейк о пособиях для казахстанцев распространяется в Сети

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Апреля 2023, 21:23
Очередной фейк о пособиях для казахстанцев распространяется в Сети

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется видеоролик, оформленный как выпуск новостей на одном из казахстанских телеканалов. В сюжете говорится, что всем гражданам страны положено пособие в размере 300 тысяч тенге. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Распространяемое видео – это переозвученный новостной сюжет телеканала КТК. На официальном сайте канала новостей о пособиях в размере 300 тысяч тенге нет.

Сообщений о выплатах такого рода нет и на официальном сайте Президента РК.

На сайте Министерства труда и социальной защиты населения информация о новых пособиях и для всех без исключения тоже отсутствует.

Ни в каких официальных СМИ о пособиях в размере 300 тысяч тенге тоже не говорилось.

Из всего этого следует, что распространяемое видео – ложь. В Казахстане не вводили никаких пособий для всех без исключения граждан.


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