Очередной долгострой сдали в эксплуатацию в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о завершении строительства и сдаче в эксплуатацию долгостроя ЖК «Зере-1», передает МИА «Казинформ».

«Сегодня для нас и для дольщиков жилого комплекса «Зере - 1» долгожданное событие! В преддверии праздничных дней завершили строительство ещё одного из проблемных долгостроев. ЖК «Зере - 1» ввели в эксплуатацию, ведутся последние штрихи по оформлению документов жителей. Таким образом, решена проблема еще почти 200 семей, которые ждали своих квартир более 7 лет.

На данном объекте был только каркас дома. В первую очередь подготовили всю проектно-сметную документацию на дом, на инженерные сети. Подключили ЖК к инженерным сетям: к водоотведению, электричеству, теплу и канализации. Также провели работы по фасаду жилого комплекса, установили окна, лифты, двери и т.д. Поручил весной приступить к благоустройству территории», - сообщил Алтай Кульгинов.

Как отметил аким, по поручению руководства страны за полтора года (с лета 2019г.) сократили количество долгостроев более чем в 2 раза. По каждому долгострою есть пошаговый план мероприятий.

«В текущем году планируем выдать ключи от долгожданных квартир ещё 7 тыс. дольщиков. Таким образом, дольщики смогут отметить долгожданное новоселье и по праву считаться хозяевами своих квартир», - заверил А.Кульгинов.