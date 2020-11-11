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Очередной беташар пресекли в Туркестанской области

11 Ноября 2020 12:18
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Очередной беташар пресекли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Отырарского РОП совместно с мобильной группой выявили факт проведения жителем села Когам торжества беташар с приглашением более 80 гостей и родственников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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Полицейские провели с нарушителями карантина разъяснительные беседы, предупредили о недопустимости подобных мероприятий и распустили всех по домам.

В отношении организатора мероприятия составили административный протокол по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Собранные материалы направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия законного решения.

Мобильными группами на территории Отырарского района выявлено более 200 нарушений требований карантинного режима по статье 425 КоАП РК, в том числе 32 факта организации свадеб и семейных торжеств.


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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #МВД РК  
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