Очередной беташар пресекли в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Отырарского РОП совместно с мобильной группой выявили факт проведения жителем села Когам торжества беташар с приглашением более 80 гостей и родственников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Полицейские провели с нарушителями карантина разъяснительные беседы, предупредили о недопустимости подобных мероприятий и распустили всех по домам.
В отношении организатора мероприятия составили административный протокол по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Собранные материалы направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия законного решения.
Мобильными группами на территории Отырарского района выявлено более 200 нарушений требований карантинного режима по статье 425 КоАП РК, в том числе 32 факта организации свадеб и семейных торжеств.
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